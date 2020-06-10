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وزير الصحة الكويتي: شفاء 1126 حالة مصابة بكورونا

11:43 ص الأربعاء 10 يونيو 2020
وزير الصحة الكويتي: شفاء 1126 حالة مصابة بكورونا

وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح

الكويت- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 1126 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 23 ألفا و288 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ1126 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 920 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 22 ألفا و140 حالة.

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Asha
وزير الصحة الكويتي فيروس كورونا باسل الصباح

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