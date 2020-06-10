سويسرا: إصابات كورونا 30 ألفا و988 والوفيات 1934
زيورخ- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سويسرا إلى 30,988 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1934 حالة. وتعافى 28,700 شخص من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في سويسرا.
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