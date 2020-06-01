"أماندا" تقتل 15 شخصا في السلفادور

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

قالت حكومة السلفادور، اليوم الاثنين، إن العاصفة الاستوائية أماندا، خلفت وراءها 15 قتيلا على الأقل، فيما لايزال هناك سبعة أشخاص في عداد المفقودين.

واحدثت أماندا، أول عاصفة كبيرة لهذا الموسم في منطقة المحيط الهادئ، فيضانات وانهيارات أرضية واقتلعت الأشجار في مطلع الأسبوع.

وقال وزير الداخلية ماريو دوران في مقابلة تلفزيونية إن أكثر من 7200 شخص تم إجلاؤهم إلى مساكن طارئة.

وتم أيضاً إجلاء نحو 600 شخص في جواتيمالا المجاورة، حسب الأرقام الرسمية، ولحقت أضرار بنحو 1200 منزل في البلدين.

وأعلنت حكومة الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة حالة الطوارئ لمدة 15 يومًا.

ومن المتوقع أن تستمر العاصفة أماندا في إحداث الفوضى في المنطقة، حيث يتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير هطول أمطار غزيرة أيضًا في جنوب المكسيك وبيليز وهندوراس.

ويستمر موسم الأمطار في المنطقة من أواخر مايو حتى نوفمبر، وتتكون العواصف والأعاصير في المحيطين الهادئ والأطلسي.