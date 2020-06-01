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اليونان: مستعدون للتعامل مع الاستفزازت التركية في منطقة المتوسط

06:28 م الإثنين 01 يونيو 2020
اليونان: مستعدون للتعامل مع الاستفزازت التركية في منطقة المتوسط

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس

وكالات:
أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده مستعدة للتعامل مع "الاستفزازات التركية" في حال قررت أنقرة توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
أعلنت تركيا عزمها الشروع في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب اتفاق وقعته أنقرة، مع حكومة فايز السراج التي تسيطر على طرابلس.
وفي حديثه خلال مراسم بمناسبة بدء إبحار السفينة التركية فاتح للتنقيب عن النفط والغاز إلى البحر الأسود، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز إن مؤسسة البترول التركية ستبدأ عمليات التنقيب في مناطق شرقي المتوسط.
وقال دونميز إن سفينة التنقيب التركية الجديدة "القانوني" ستذهب أيضا إلى البحر المتوسط في وقت لاحق هذا العام.
كان الاتحاد الأوروبي عارض أيضا الاتفاق البحري الذي جرى توقيعه جنبا إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعما عسكريا لميليشيات طرابلس التي تدعم حكومة السراج وتحارب الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من عام.

نيكوس دندياس اليونان تركيا

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