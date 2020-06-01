المبعوث الأممي لليمن: المفاوضات مستمرة لوقف إطلاق النار

صنعاء - أ ش أ

قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفثس، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مستمرة مع أطراف الصراع للاتفاق حول وقف إطلاق النار في البلاد.

وذكر جريفش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"‘ وفقا لقناة " العربية الحدث" الإخبارية: "بينما تستمر المفاوضات للاتفاق حول وقف إطلاق النار، وعدة إجراءات إنسانية واقتصادية لدعم قدرة اليمن على مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد والاستئناف العاجل للعملية السياسية، تستمر جهود اليمنيين والمجتمع المدني، وبالأخص المجموعات النسوية، في مناصرة السلام مما يمنحنا الإلهام والتشجيع".

ويأتي هذا التصريح وسط دعوات دولية متكررة لوقف إطلاق النار في اليمن ، لتوحيد الجهود في مكافحة وباء كورونا الذي أدى إلى وفاة أكثر من 80 شخصاً وإصابة المئات في اليمن، وفق تقارير رسمية .