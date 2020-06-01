الكويت تسجيل أعلى معدل شفاء يومي من كورونا
الكويت - أ ش أ
أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى معدل شفاء يومي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 1513 حالة؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 12 ألفا و899 حالة.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ1513 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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