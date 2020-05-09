إيران: تسجيل 1529 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 48 شخصا

طهران- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور، تسجيل 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 48 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال جهانبور - حسبما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" في البلاد وصل إلى 106 آلاف و220 شخصا، كما ارتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 6589 شخصا.

وأشار إلى أن هناك 2696 شخصا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 85 ألفا و64 شخصا حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن 573 ألفا و220 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید - 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.