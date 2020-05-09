الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل حالة واحدة وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ):​

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل حالات وفاة أو إصابة محلية بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم تسجيل حالة وافدة واحدة مصابة بالمرض سجلت في بلدية تيانجين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82887 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنه تم أمس تسجيل حالتين وافدتين يشتبه في إصابتهما بالفيروس في شنجهاي، فيما خرج في اليوم نفسه 53 شخصا من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78046 شخصا، بينما تراجع عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 3 أشخاص الى 15 شخصا.

وأضافت أن 5859 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية، فيما تم أمس تسجيل 15 حالة محلية جديدة بدون أعراض.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1044 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و440 إصابة مؤكدة في مقاطعة تايوان بينها 6 وفيات، فيما خرج 960 شخصا في هونج كونج و40 في ماكاو و355 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) السماح بفتح الأماكن العامة والترفيهية بشكل منتظم، لاسيما مراكز التسوق والمتاجر الكبرى والفنادق والمطاعم والأماكن العامة الأخرى بشكل كامل، بشرط تطبيق إجراءات الوقاية من الفيروس.

وأضاف مجلس الوزراء الصيني أنه سيعاد كذلك فتح أماكن في الهواء الطلق من بينها الحدائق والمناطق ذات المناظر الخلابة وأماكن الأنشطة الرياضية خلال مواعيد محددة وبقيود على عدد الزوار، إضافة إلى أن أماكن مغلقة مثل المكتبات والمتاحف والمعارض الفنية وكذلك أماكن الترفيه مثل دور السينما يمكنها أن تستضيف اجتماعات ومعارض حسب الحاجة.