أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تقرر التصويت فى انتخابات الرئاسة بالبريد

12:49 ص السبت 09 مايو 2020
كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تقرر التصويت فى انتخابات الرئاسة بالبريد

فيروس كورونا

لوس أنجليس - (د ب أ):
أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تأمر بالاقتراع عبر البريد بالنسبة لجميع الناخبين المسجلين لانتخابات نوفمبر الرئاسية كنتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وأعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم عن الخطوة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، قائلا إن الاقتراع بالبريد سيمنح حوالي 6ر20 مليون ناخب مسجل القدرة على تجنب لجان الاقتراع "حيث قد تكون صحتهم في خطر".

وتجري ولايات متعددة بالفعل انتخابات بالتصويت عبر البريد بشكل كامل.

دعا ناشطون في مجال الصحة العامة وحقوق التصويت إلى إجراء عملية اقتراع بالبريد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، غير أن العديد من الجمهوريين، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب ، زعموا أنها ستكون أكثر عرضة للاحتيال والتزوير .

فيروس كورونا لوس أنجليس جافين نيوسوم ترامب التزوير

الخبر التالى:

الحوثيون يعلنون تسجيل حالة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا في صنعاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3932896

    عدد المصابين

  • 1313004

    عدد المتعافين

  • 274422

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 أسباب.. لماذا قفزت إصابات كورونا في مصر منذ بداية مايو؟ (تفاعلي)