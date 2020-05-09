كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تقرر التصويت فى انتخابات الرئاسة بالبريد

لوس أنجليس - (د ب أ):

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تأمر بالاقتراع عبر البريد بالنسبة لجميع الناخبين المسجلين لانتخابات نوفمبر الرئاسية كنتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وأعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم عن الخطوة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، قائلا إن الاقتراع بالبريد سيمنح حوالي 6ر20 مليون ناخب مسجل القدرة على تجنب لجان الاقتراع "حيث قد تكون صحتهم في خطر".

وتجري ولايات متعددة بالفعل انتخابات بالتصويت عبر البريد بشكل كامل.

دعا ناشطون في مجال الصحة العامة وحقوق التصويت إلى إجراء عملية اقتراع بالبريد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، غير أن العديد من الجمهوريين، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب ، زعموا أنها ستكون أكثر عرضة للاحتيال والتزوير .