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تحويل 25 حالة من "عزل كورونا" بالعجمي للنقاهة في "أبي قير"

11:50 م الجمعة 08 مايو 2020
تحويل 25 حالة من "عزل كورونا" بالعجمي للنقاهة في "أبي قير"

فيروس كورونا

الإسكندرية – محمد البدري:

سجلت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، مساء اليوم الجمعة، تحويل 25 حالة جديدة، إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبي قير، لاقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع إجمالي عدد المنقولين إلى 311 شخصًا.

وقال مصدر مسئول بإدارة مستشفى العزل بالعجمي، إن الحالات المشار إليها جرى نقلهم إلى مقر العزل بأبي قير، لقضاء فترة النقاهة والتأهيل النفسي ، بعد استقرار حالاتهم لحين ظهور نتائج الفحوصات المعملية وتماثلهم الكامل للشفاء.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي لـ "مصراوي"، أن إجراءات نقل الحالات المستقرة تهدف إلى توفير أماكن بمستشفيات العزل الرئيسية لاستقبال الحالات الطارئة والأكثر حاجة إلى الرعاية والتي تتطلب وضعها على أجهزة تنفس صناعي وعناية فائقة.

فيروس كورونا كوفيد19 أبي قير مستشفى العجمي النموذجي

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