"سكاي نيوز": قراصنة إيرانيون يستهدفون الشركة المصنعة لعقار ريمديسيفير

وكالات:

قالت شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن أرشيفات على الإنترنت كشفت عن تورط متسللين مرتبطين بإيران في استهداف موظفين في شركة "جلياد ساينسيز" الأمريكية لصناعة الأدوية، في الأسابيع الأخيرة، وذلك مع سعي الشركة لطرح عقار " ريمديسيفير" لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لنسخة تمت أرشفتها على موقع إلكتروني يستخدم في مسح العناوين الإلكترونية الخبيثة، فقد أُرسلت صفحة دخول على بريد إلكتروني زائفة مصممة لسرقة كلمات مرور، إلى مدير تنفيذي كبير في الشركة في أبريل.

ولم يتسن لوكالة أنباء رويترز تحديد ما إذا كان الهجوم قد نجح.

وأكد باحثان في مجال أمن الإنترنت، غير مسموح لهما بالتحدث علنا، أن نطاقات وخوادم الإنترنت المستخدمة في محاولات التسلل الإلكتروني مرتبطة بإيران.

ونفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أي تورط في الهجمات.