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الأمم المتحدة: أطراف عديدة في سوريا استغلت كورونا لمهاجمة المدنيين

04:23 م الجمعة 08 مايو 2020
الأمم المتحدة: أطراف عديدة في سوريا استغلت كورونا لمهاجمة المدنيين

الأمم المتحدة

القاهرة (وكالات)

اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، التنظيم المسلح المعروف بـ"الدولة الإسلامية" في العراق والشام، وفصائل مسلحة أخرى في سوريا باستغلال انشغال العالم بوباء كورونا لتصعيد الهجمات على المدنيين.

وقالت ميشال باشليه، في بيان "نتلقى في كل يوم المزيد من التقارير أن أعمال القتل والتفجير الممنهجة تتصاعد بشكل أكبر في البلاد وأن العديد من هذه الهجمات يقع داخل مناطق مأهولة بالسكان"، بحسب بي بي سي.

وأضافت المسؤولة الأممية أن الأطراف المختلفة المتورطة في الصراع في سوريا، بما فيها "تنظيم الدولة" ، تستغل على ما ييدو انشغال العالم بمحاربة وباء كوفيد 19 لإعادة تجميع صفوفها وشن أعمال عنف ضد السكان".

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