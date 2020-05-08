هيئة روسية تحسم الشكوك حول انتقال كورونا عن طريق مكيفات الهواء

(وكالات):

أكدت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، اليوم الجمعة، بأنه من المستحيل التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد عن طريق أنظمة التهوية وأجهزة تكييف الهواء.

ونقل موقع "ستوب كورونا فيروس" على قناته في "تليجرام"، عن الهيئة، قولها إن "فيروس كورونا المستجد مثله كمثل أي فيروس يهاجم الجهاز التنفسي، لا يعيش في نظام التهوية أو في مكيفات الهواء".

وكانت وزارة الصحة الروسية، حظرت أوائل أبريل الماضي، استخدام مكيفات الهواء في الغرف، والأنظمة المنفصلة، في المناطق ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس كورونا المستجد، على اعتبار أنها تزيد من خطر العدوى".

وبحسب الوزارة، فإن استخدام أجهزة تنقية الهواء وأجهزة إعادة التدوير، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مصدر الأشعة فوق البنفسجية المضادة للجراثيم، ليس إجراء فعالا للحد من خطر انتشار العدوى المنقولة عبر الهواء، بما في ذلك انتقال فيروس كورونا المستجد بسبب عدم كفاية معدل تبادل الهواء في الغرفة.

ونصحت الوزارة بأنه "يجب إعطاء الأفضلية للتهوية المستمرة أو التهوية الميكانيكية الفعالة".