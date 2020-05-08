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جوتيريش: جائحة كورونا أطلقت "تسونامي" من خطابات الكراهية

08:25 ص الجمعة 08 مايو 2020
جوتيريش: جائحة كورونا أطلقت "تسونامي" من خطابات الكراهية

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة إلى الحاجة لبذل مجهود عالمي لكبح "تسونامي الكراهية وكره الأجانب" الذي أطلقته جائحة فيروس كورونا.

وقال جوتيريش في رسالة عبر الفيديو:"تصاعدت عبر الإنترنت وفي الشوارع المشاعر المعادية للأجانب وانتشرت نظريات المؤامرة المعادية للسامية وحدثت هجمات ضد المسلمين مرتبطة بكوفيد 19".

وأضاف"ومع كون كبار السن من بين الفئات الأكثر تعرضا للاصابة، فقد انتشرت تصرفات مهينة تشير إلى أنهم هم أيضا اكثر الأشخاص الذين يمكن التضحية بهم".

وتابع أن المهاجرين واللاجئين "تعرضوا للتشوية بصفتهم مصدر للفيروس" وحرموا من الحصول على العلاج، كما تم أيضا استهداف الصحفيين والعاملين الصحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القادة السياسيين إلى إظهار التضامن مع جميع أفراد المجتمع والمجتمع المدني لزيادة التواصل مع الأشخاص الضعفاء.

أنطونيو جوتيريش فيروس كورونا خطابات الكراهية الأمم المتحدة

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