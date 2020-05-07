المحكمة الأوروبية تقر بحق الناجين من "عبارة السلام 98" في مقاضاة إيطاليا
وكالات:
أقرت المحكمة الأوروبية العليا بحق أقارب ضحايا عبارة "السلام 98" والناجين في حادث غرق العبارة قبل 14 عاما، في مقاضاة إيطاليا والحصول منها على تعويضات.
وأقرت المحكمة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، بحق أهالي الضحايا والناجين من الكارثة، في الحصول على التعويضات اللازمة من إيطاليا، باعتبار أن العبارة إيطالية الصنع، وكانت غير صالحة للإيجار.
وكانت المحكمة الأوروبية رفضت دفاعا قدمته شركتان إيطاليتان، وأقرت بضرورة منح الناجين وكذلك أهالي الضحايا البالغ عددهم 1000 ضحية، التعويضات المالية المناسبة.
وكان أقارب الضحايا والناجون قد تقدموا بدعوى قضائية ضد شركتي "رينا إس بي ايه"، و"إنته ريجيسترو إيتاليانو نافالي"، للحصول على تعويضات، إلا أن إحدى محاكم جنوة أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
وكانت عبارة "السلام 98" المملوكة لرجل الأعمال ممدوح إسماعيل، وكانت تقل 1200 راكب غالبيتهم من العمالة المصرية التي تعمل بالخليج، قد تعرضت للغرق، ما أسفر عن وفاة 1000 شخص.
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