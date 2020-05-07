أكثر من 11 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد في روسيا

موسكو - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد برقم يومي قياسي جديد بلغ أكثر من 11ألفا و200 حالة اليوم الخميس، ما دفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 177 ألف حالة.

وأصبحت روسيا خامس أكبر دولة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث يأمل مسؤولون بارزون أن تحد قريبا إجراءات الإغلاق التام المفروضة في معظم أنحاء البلاد من عدد الإصابات الجديدة.

وكانت المدينة الروسية الأكثر تضررا هي العاصمة موسكو، بإصابات بلغت حوالي 100 ألف حالة. ويقول عمدة المدينة سيرجي سوبيانين مرارا وتكرار إن العدد الفعلي للحالات يمكن أن يكون أكثر من ذلك بكثير.

ووفقا لوكالة أنباء تاس الروسية الحكومية، قدر اليوم الخميس بأن عدد الحالات في موسكو يمكن أن يصل إلى ثلاثة أمثال ما تم تسجيله، أو حوالي 300 ألف حالة.

وأعلن سوبيانين في بيان منفصل اليوم الخميس أنه تم تمديد إجراءات الإغلاق التام حتى نهاية الشهر الجاري، مع إلزام السكان بارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة.

وبينما يكافح الاقتصاد الروسي مع الجائحة وقيود الحجر الصحي المصاحبة لذلك، يسعى بعض كبار المسؤولين لتقديم خطة لتخفيف بعض الإجراءات من أجل إعادة فتح أنشطة اقتصادية.

ورحب الرئيس فلاديمير بوتين بمثل هذه الخطط في مؤتمر عبر الفيديو مع كبار المسؤولين يوم الأربعاء، لكنه حذر من رفع إجراءات الحجر الصحي بشكل مبكر للغاية، إذ أن البلاد لا يبدو أنها قد وصلت إلى الذروة في عدد حالات الإصابة اليومية.