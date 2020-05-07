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الكويت: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 44 حالة

02:31 م الخميس 07 مايو 2020
الكويت: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 44 حالة

أرشيفية

الكويت - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 44 حالة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحالتين كانتا تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة.
وأشار إلى تسجيل 278 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 6567 حالة، لافتا إلى أن 91 إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بواقع 48 مستقرة و43 حرجة.
وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 162 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2381 حالة.

فيروس كورونا الكويت وزارة الصحة الكويتية

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