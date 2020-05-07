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باكستان تقرر تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب آثارها على الاقتصاد

01:38 م الخميس 07 مايو 2020
باكستان تقرر تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب آثارها على الاقتصاد

عمران خان

إسلام أباد - أ ش أ

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، إن حكومته قررت تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد والتي تم اتخاذها من قبل بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مرجعا السبب وراء ذلك إلى آثارها على الاقتصاد.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن تصريحات خان جاءت عقب انتهاء اجتماعه مع لجنة التنسيق الوطنية والتي تعد هيئة صنع القرار الخاصة بفيروس "كورونا" ويرأسها رئيس الوزراء وتضم كبار القادة المدنيين والعسكريين بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين للمقاطعات.

ومن المقرر أن تراجع اللجنة الوضع الحالي لانتشار فيروس "كورونا" في البلاد قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن القطاعات التي يجب فتحها أولا حيث أن حصيلة المصابين بالفيروس المستجد تجاوزت 24 ألف حالة بالإضافة إلى 564 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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عمران خان باكستان الاقتصاد الباكستاني فيروس كورونا

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