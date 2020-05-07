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حاكم نيويورك: بعض الولايات تخطئ بإعادة فتح الاقتصاد

01:09 ص الخميس 07 مايو 2020
حاكم نيويورك: بعض الولايات تخطئ بإعادة فتح الاقتصاد

أندورو كومو حاكم ولاية نيويورك

انتقد أندورو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، الولايات التي تعيد فتح الأنشطة الاقتصادية رغم معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا المستجد، قائلاً: "ترتكب خطأ" حسبما ذكرت رويترز.

وصرح حاكم ولاية نيويورك بأنه "بينما تظهر البيانات أن نيويورك تجاوزت الذروة في مكافحتها لفيروس كورونا، تتزايد حالات الإصابة في باقي البلاد، ورغم ذلك خففت أغلب الولايات من القيود على الأعمال التجارية والأنشطة اليومية".

وأضاف: "هناك ولايات تفتح الأنشطة بينما لا تزال الإصابات مستمرة.. أعتقد أن هذا خطأ".

وأشار إلى تراجع عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد-19" التي تدخل للمستشفى في نيويورك، بواقع 421 حالة لتصل إلى أقل من 9179 يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى في أكثر من 5 أسابيع، كما انخفض أيضا عدد الحالات التي تعتمد شبكها على أجهزة التنفس الصناعي للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح كومو قائلا: "نعم، خط المنحنى يهبط، وعدد حالاتنا يتراجع.. إذا استبعدنا نيويورك من الأرقام المحلية فإن الأرقام في باقي البلاد ترتفع".

أندورو كومو الأنشطة الاقتصادية فيروس كورونا نيويورك

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