الأردن: حظر تجول شامل الجمعة وندرس إجراءات عطلة عيد الفطر

عمان - أ ش أ

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الاردني أمجد عودة العضايلة عن فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل، وفقاً للآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية لمواجهة وباء كورونا، حيث أنّ الحظر الشامل سيمتدّ لمدّة 24 ساعة، بدءاً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة/السبت.

وأوضح العضايلة -في بيان نشرته وكالة أنباء الأردن، اليوم الاربعاء- انه لم يتم بعد التوصل إلى قرارات بخصوص فترة عيد الفطر السعيد، وما زالت الإجراءات قيد الدراسة، وسنعلن عنها فور اتخاذها؛ لكن من المتوقّع أن تكون هناك إجراءات مشدّدة في بعض الأوقات خلال عطلة العيد.

وأكد العضايلة أن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبّب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفع إلى فرض حظر التجوّل الشامل خلال نهاية الأسبوع.

وأشار العضايلة إلى أن المعركة مع الوباء ما زالت مستمرّة، والخطر لا يزال قائماً، لذلك لا بدّ من أخذ كلّ الاحتياطات والإجراءات الوقائيّة، وعدم تبادل الزيارات وإقامة التجمّعات وغيرها من المظاهر خلال فترة العيد.

وأكد الملك عبد الله الثاني ملك الاردن - بحسب العضايلة - أنّ الأردن قدم نموذجا رائعا في التعاطي مع الوباء "كورونا"، وأنّ حالة التناغم والانسجام بين المؤسّسات ساهمت في تحقيق هذه النتيجة الإيجابيّة.. مشددا على أهمية أن تبقى حالة الانسجام والتنسيق التام بين جميع المؤسسات؛ لنقدّم نموذجاً آخر في التعافي من هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصاديّة.

وحول الإشاعات والمعلومات الكاذبة المتداولة يوم أمس، والتي زعم مروّجها أنّ بعض الأشخاص القادمين من الخارج، خلال الأيّام الماضية، لم يخضعوا للحجر الصحّي الاحترازي وغادروا إلى منازلهم فوراً؛ أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن جميع الأشخاص العائدين من الخارج يخضعون للحجر لمدة 17 يوما، في المواقع المخصصة، ولن يسمح لأيّ أحد بالمغادرة قبل انقضاء هذه المدّة؛ "وكلّ ما يتمّ تداوله بخلاف ذلك عار عن الصحة تماما".

وكشف العضايلة أن رحلات العودة للمجموعة الثانية من الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج والطلبة، ستبدأ منتصف الشهر الحالي؛ مبيناً أنه وللتسهيل على المواطنين، ولتفادي الاكتظاظ والإقبال على حجوزات التذاكر، سيتمّ بالتنسيق مع خليّة الأزمة فتح مكاتب للملكيّة الأردنيّة في العاصمة عمّان، ومحافظات إربد والعقبة والزرقاء والكرك.