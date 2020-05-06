الأمين العام المساعد للجامعة العربية يؤكد أهمية التكامل الاقتصادي للتعامل مع كورونا

القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية أهمية التكامل الاقتصادي، العربي للتعامل مع جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمته اليوم خلال ندوة "مستقبل الاقتصاد العربي.. تصورات لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"، التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وذلك ضمن سلسلة لقاءات المنظمة "عن بعد".

وقال الدكتور كمال حسن على إن الاقتصاد السياسي الدولي، الذي ازدهر لفترة كبيرة، يمر بمرحلة انتقالية صعبة، ستزيد من تعقيداتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي اجتاح العالم مع مطلع عام 2020. وتتمثل هذه التعقيدات في تحديات سياسية واقتصادية مدفوعة، إلى حد كبير، بتحول أساسي للاقتصاد الصناعي الحديث؛ في مستواه العالمي والوطني، وفي ضوء الثورة الصناعية الرابعة، التي امتدت تطبيقاتها إلى كافة المجالات الاقتصادية والطبية والعسكرية، وأثرت في العلاقات الاقتصادية العالمية على نحو غير مسبوق.

وأضاف أن عواقب تراجع العولمة جراء تجربة جائحة "كورونا" والانكفاء على الخصوصية القُطْرِيَّة، لا يمكن التنبؤ بها، والاحتمال الغالب أن تكون وخيمة. يُضاف إليها التحديات، التي تنجم عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد، وتأثير تلك التغييرات على الترتيبات السياسية، التي نواجهها لأول مرة.

ولفت إلى تأثر كفاءة النظام الاقتصادي العربي، مع انهيار أسعار النفط في هذه الفترة، وعجز العديد من الدول العربية على توفير احتياجاتها الأساسية.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن الندوة ناقشت عدة موضوعات أبرزها الصعوبات، التي تشهدها الاقتصاديات العربية على مستويات النمو والتوظيف والرفاهية الاقتصادية على المديين القصير والمتوسط، وهي فترة انتقالية قد تكون صعبة بالنسبة للكثيرين، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

لافتا إلى أن الندوة بحثت السياسات الاقتصادية المناسبة لمعالجة هذه الصعوبات والحد من تكاليفها، والتي من أهمها تعزيز التكامل الاقتصادي، الذي يسهم في نمو أكبر وأكثر شمولاً في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وخاصة الأمن الغذائي.

كما أشار إلى إلقاء الضوء على دور اقتصاد المعرفة في مواجهة تلك الأزمة، وكيف يمكن وضع نموذج جديد لدعم التنمية العربية التكاملية.