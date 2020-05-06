ميركل ترفض انتقادات الروابط الاقتصادية لقرارات التخفيف

برلين - (د ب أ):

رفضت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل انتقادات الروابط الاقتصادية لقرارات التخفيف التي اتخذتها الحكومة ووصف خطوات إعادة حركة الاقتصاد بالمترددة.

وفي أعقاب مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل اليوم الأربعاء إنه لم يعد هناك أي نوع من الحظر في أجزاء واسعة من الاقتصاد.

ورأت ميركل أن ألمانيا، بالمقارنة بدول أخرى، سلكت " طريقا شجاعة"، كما أنها لم توقف "نصف الإنتاج"، وفي إشارة إلى مشاوراتها أمس الثلاثاء مع ممثلي قطاع السيارات حول الوضع الصعب الذي يمر به القطاع، قالت ميركل إن السلوك الشرائي تغير.

كانت الروابط الاقتصادية قد انتقدت مرارا سياسة الحكومة في أزمة كورونا وطالبت بجدول زمني واضح لخطوات الفتح وذلك في ظل تراجع الطلبيات والعائدات في العديد من القطاعات.

وأوضحت ميركل أن فتح قطاع الضيافة حساس مشيرة إلى أن إعادة فتح الفنادق سينطوي عليه زيادة حركة الرحلات مطالبة بمراقبة هذا الأمر جيدا.

وحسب ما اتفقت عليه ميركل مع رؤساء حكومات الولايات، فإن الولايات ستتولى مسؤولية البت في فتح قطاع الضيافة حسب تطورات العدوى وخصوصيات كل ولاية، وذلك استنادا إلى الخطط المشتركة الخاصة بقواعد النظافة الصحية وقواعد التباعد، وهي الخطط التي أعدتها مؤتمرات الوزارات المعنية.