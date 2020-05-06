أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ميركل ترفض انتقادات الروابط الاقتصادية لقرارات التخفيف

06:08 م الأربعاء 06 مايو 2020
ميركل ترفض انتقادات الروابط الاقتصادية لقرارات التخفيف

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

رفضت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل انتقادات الروابط الاقتصادية لقرارات التخفيف التي اتخذتها الحكومة ووصف خطوات إعادة حركة الاقتصاد بالمترددة.

وفي أعقاب مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل اليوم الأربعاء إنه لم يعد هناك أي نوع من الحظر في أجزاء واسعة من الاقتصاد.

ورأت ميركل أن ألمانيا، بالمقارنة بدول أخرى، سلكت " طريقا شجاعة"، كما أنها لم توقف "نصف الإنتاج"، وفي إشارة إلى مشاوراتها أمس الثلاثاء مع ممثلي قطاع السيارات حول الوضع الصعب الذي يمر به القطاع، قالت ميركل إن السلوك الشرائي تغير.

كانت الروابط الاقتصادية قد انتقدت مرارا سياسة الحكومة في أزمة كورونا وطالبت بجدول زمني واضح لخطوات الفتح وذلك في ظل تراجع الطلبيات والعائدات في العديد من القطاعات.

وأوضحت ميركل أن فتح قطاع الضيافة حساس مشيرة إلى أن إعادة فتح الفنادق سينطوي عليه زيادة حركة الرحلات مطالبة بمراقبة هذا الأمر جيدا.

وحسب ما اتفقت عليه ميركل مع رؤساء حكومات الولايات، فإن الولايات ستتولى مسؤولية البت في فتح قطاع الضيافة حسب تطورات العدوى وخصوصيات كل ولاية، وذلك استنادا إلى الخطط المشتركة الخاصة بقواعد النظافة الصحية وقواعد التباعد، وهي الخطط التي أعدتها مؤتمرات الوزارات المعنية.

أنجيلا ميركل الاقتصاد الألماني ألمانيا

الخبر التالى:

فيضانات كينيا تودي بحياة 194 شخصا وتشرد 100 ألف آخرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة