الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادي بتنظيم "داعش" في الموصل

بغداد - أ ش أ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، إلقاء القبض على "مسؤول قوات" جبل بادوش وعطشانة بتنظيم "داعش الإرهابي" في الموصل.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - "إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، تمكنت في عملية استباقية ونوعية بالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 3 وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات نينوي، من إلقاء القبض على مسؤول قوات جبل بادوش وعطشانه بتنظيم داعش في الموصل".

وأضافت أن المعتقل هو "أحد الإرهابيين في منطقة كفرج في سهل نينوى شمال الموصل ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال تمت" بعد محاصرته في نفق خاص داخل داره".