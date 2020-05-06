أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

وزير الصحة الروسي: 4 آلاف مريض بكورونا المستجد في حالة خطيرة

04:33 م الأربعاء 06 مايو 2020
وزير الصحة الروسي: 4 آلاف مريض بكورونا المستجد في حالة خطيرة

ميخائيل ميشوستين

موسكو- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن حوالي أربعة آلاف مريض مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حالة خطيرة.

وقال موراشكو - خلال اجتماع للجنة مجلس الدوما (النواب) وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء - "يوجد في الحالات الحرجة حتى اليوم حوالي أربعة آلاف مريض، وليسوا هم فقط الذين يحتاجون إلى مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي وإلى أطراف صناعية لوظائف التنفس".

وكانت حصيلة المصابين بالفيروس في روسيا، تجاوزت اليوم للمرة الرابعة على التوالي العشرة آلاف شخص، حيث أفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا المستجد في روسيا في تقريرها اليومي بتسجيل 10 آلاف و559 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 10ْ آلاف و559 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165 ألفا و929 حالة.

هذا المحتوى من

ميخائيل موراشكو فيروس كورونا موسكو

الخبر التالى:

اتفاق نتنياهو-جانتس بين البرلمان والقضاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7201

    عدد المصابين

  • 1730

    عدد المتعافين

  • 452

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3607469

    عدد المصابين

  • 1175722

    عدد المتعافين

  • 252301

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يكشف مقترحات بدء العام الدراسي الجديد في ظل "كورونا"