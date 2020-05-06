وزير الصحة الروسي: 4 آلاف مريض بكورونا المستجد في حالة خطيرة

موسكو- (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن حوالي أربعة آلاف مريض مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حالة خطيرة.

وقال موراشكو - خلال اجتماع للجنة مجلس الدوما (النواب) وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء - "يوجد في الحالات الحرجة حتى اليوم حوالي أربعة آلاف مريض، وليسوا هم فقط الذين يحتاجون إلى مساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي وإلى أطراف صناعية لوظائف التنفس".

وكانت حصيلة المصابين بالفيروس في روسيا، تجاوزت اليوم للمرة الرابعة على التوالي العشرة آلاف شخص، حيث أفادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا المستجد في روسيا في تقريرها اليومي بتسجيل 10 آلاف و559 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 10ْ آلاف و559 إصابة في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد إلى 165 ألفا و929 حالة.