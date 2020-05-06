في تونس.. "روبوت" للتواصل مع مرضى كورونا عن بعد

تونس- (د ب أ):

بدأ مستشفى عمومي في تونس باستخدام تقنية التعامل مع مرضى حاملين لفيروس كورونا المستجد عن بعد عبر استخدام "روبوت" في سابقة هي الأولى بالقطاع الصحي في البلاد.

وعرض مستشفى عبد الرحمان مامي في العاصمة الروبوت أمام الصحفيين اليوم الاربعاء في خطوة تهدف إلى منع انتقال الفيروس إلى الأطباء والممرضين والحد من الاحتكاك بالمرضى.

والروبوت صنعه مهندسون تونسيون بطول نحو متر في شكل قصبة ويحمل في أعلاه لوحة مجهزة بكاميرا ولاقط صوت ويتحرك على عجلتين.

ويسمح تنقله بين غرف القسم الخاص بمرضى كوفيد 19 داخل المستشفى في تأمين التواصل بين الطبيب عبر لوحته الإلكترونية الخاصة عن بعد مع المريض وهو في غرفته.

وقالت الطبيبة نوال بسباس رئيس قسم كوفيد 19 في المستشفى "يمكننا التواصل مع المريض من دون أن نكون موجودين جسديا إلى جانبه، كما سيسمح الروبوت بمساعدة المرضى من الناحية النفسية والتعامل بأريحية مع الأطباء بوجه مكشوف من دون أن يضطروا إلى استخدام الأقنعة واللباس الواقي".

وتابعت بسباس:"من المهم أن يتحدث المريض مع الطبيب بوجه مكشوف".

ولم تشهد تونس حتى اليوم وتيرة متسارعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ما ساعد المستشفيات العمومية والتي تشهد نقصا حادا في التجهيز في احتواء أعداد المرضى حتى الآن.

ويرقد في المستشفيات العمومية 65 مصابا بالفيروس من بينهم 18 حالة في غرف الانعاش.

وبحسب وزارة الصحة وصل عدد الاصابات حتى يوم أمس الثلاثاء 1018 إصابة مؤكدة من بينها 406 حالات شفاء و43 حالة وفاة و569 حالة إصابة مازالت حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.