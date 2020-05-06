فتح: خطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية ستدمر أي فرصة للسلام

رام الله - (د ب أ):

قالت اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، إن خطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية "ستدمر أي فرصة ضئيلة لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية".

ونددت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في رام الله برئاسة عباس ب"التهديدات الإسرائيلية المستمرة بتنفيذ ما يسمى بخطط وخرائط الضم الإسرائيلية الأمريكية للأراضي الفلسطينية سواء في الاغوار أو في اية منطقة فلسطينية أخرى".

وأكدت اللجنة أن "الخطوة الاسرائيلية إن تمت، فإن فلسطين ستكون في حل من أي التزام أو اتفاقيات مشتركة، وستكون هناك خطوات فلسطينية لتحميل الاحتلال مسؤولياته كاملة عن إنهاء العملية السياسية برمتها، وحفظ الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية".

وحذرت اللجنة المركزية لفتح من إصرار إسرائيل على "الاستمرار بسياسة الاستيطان والقتل والتدمير والاعتقالات والاقتحامات للمدن والمقدسات التي لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد".

وشددت على أن "السلام العادل والشامل يتطلب قبول قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

من جهته قال عباس خلال اجتماع اللجنة المركزية إنه "في حال بدأت الحكومة الإسرائيلية مخطط الضم سنعتبر أنفسنا في حل من كل الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم ومع الإدارة الأمريكية، لأنها هي التي جاءت بصفقة العصر (خطة السلام الأمريكية)".

وأضاف "هم (الأمريكيون) الذين أوحوا للإسرائيليين بمسألة الضم وهم الذين دفعوهم إلى هذه المسألة، وبمجرد الإعلان عن الضم فنحن سنكون في حل من كل الاتفاقات التي وقعت والتي التزمنا بها كلها دون استثناء".