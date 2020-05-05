ترامب: أي دولة تتوصل إلى لقاح لكورونا سأرفع لها القبعة

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن بلاده ستتعامل مع أي دولة تتوصل إلى لقاح لوباء كورونا، نافيًا أنه لن يتعاون مع أي بلد تتوصل إلى لقاح قبل بلاده.

ورحب ترامب، في إحاطة إعلامية اليوم، بأي دولة تتوثل إلى لقاح لفيروس كورونا، قائلا: "سأرفع لها القبعة احترامًا".

وقال إن بلاده تحقق تقدما كبيرا في أبحاث اللقاح عن وباء لفيروس كورونا.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم، أن بلاده تعمل مع بريطانيا وألمانيا على تطوير لقاح لكورونا، مشيرًا إلى أن هناك تطورا كبيرا بسأن الوصول إلى علاج للمصابين.

وكان أليكس أزار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية فى الولايات المتحدة الأمريكية، قال اليوم الثلاثاء ، إن تطوير لقاح فيروس كورونا بحلول شهر ديسمبر أمر ممكن ولكنه غير أكيد، حسبما ذكرت العربية.

وتخطت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة حاجز 71 ألفا وفاة، مساء اليوم، وفقا لجامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء الثلاثاء، 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها 71225 وفاة، ما يمثل 5.8% من حصيلة الحالات، و192177 شفاء، أي 15.7% من العدد الإجمالي للمصابين.

وبلغ معدل ارتفاع الإصابات اليوم، حتى الوقت الحالي، 12228 حالة، فيما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304.