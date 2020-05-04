فنلندا تعتزم إعادة فتح مزيد من القطاعات والإبقاء على حالة الطوارئ
هلسنكي - (د ب أ)
أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الاثنين، عزمها تخفيف القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع من 10 إلى 50 شخصا، اعتبارا من أول يونيو المقبل، والسماح بإعادة فتح المكتبات والمتاحف.
وكانت فنلندا فرضت هذه الإجراءات في مارس الماضي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت رئيسة الوزراء سانا مارين في مؤتمر صحفي متلفز الإبقاء على حالة الطوارئ التي أعلنت في مارس الماضي.
وأضافت مارين عقب محادثات حكومة استمرت يومين بشأن مزيد من تخفيف القيود، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ قرارات جديدة إذا تغير الوضع في ما يتعلق بالفيروس القاتل سريعا.
وقال وزير التعليم الفنلندي، لي أندرسون، إن توصيات صدرت للجامعات والمدارس الثانوية بمواصلة التعليم عن بعد حتى نهاية فصل الربيع.
وأكد الوزير أن المدارس الابتدائية والإعدادية ستعود لفتح أبوابها اعتبارا من يوم 14 مايو الجاري، وفقا للقرار الذي أعلن الأسبوع الماضي. وتم بالفعل إعادة فتح المدارس بالنسبة للصفوف الثلاثة الأدنى.
وقالت الحكومة إنها ستسمح بإعادة فتح المطاعم والمقاهي تدريجيا اعتبارا من شهر يونيو المقبل، ولكن التشريع الخاص بذلك لم يصدر بعد.
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