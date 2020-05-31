تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تعز
عدن - (أ ش أ):
أعلنت لجنة الطوارئ بتعز اليوم الأحد، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال ناطق اللجنة رئيس المختبر المركزي الدكتور أحمد منصور، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، إنه تم اليوم الأحد فحص 21 حالة مشتبهة، ثبت أن 11 إيجابية وبالتالي يرتفع إجمالي الإصابات المكتشفة حتى الآن بتعز إلى 54 حالة، توفي منها 13 حالة، فيما تماثلت 4 حالات للشفاء.
وأضاف أن عدد الحالات النشطة 37 حالة تتلقي العلاج في مراكز العزل العلاجي وبالحجر المنزلي الطوعي وتحت ملاحظة فريق الاستجابة، وأكد أن فُرق الاستجابة السريعة لاتزال تقوم بالتقصي وجمع المعلومات عن الحالات المخالطة ووضعها في الحجر المنزلي وأخذ عينات وتسليمها للمختبر المركزي لفحصها.
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