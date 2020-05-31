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مسيرة احتجاجية لأنصار الرئيس البرازيلي أمام المحكمة العليا

09:22 م الأحد 31 مايو 2020
مسيرة احتجاجية لأنصار الرئيس البرازيلي أمام المحكمة العليا

أرشيفية

بوينس أيرس - (د ب أ)

نظم أنصار متطرفون للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مسيرة أمام المحكمة العليا بالبلاد، في احتجاج ليلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وردد متظاهرون من مجموعة تعرف باسم "300 من البرازيل" عبارة "المحكمة لن تخرصنا. نريد الحرية" وحمل الكثير منهم مصابيح، وارتدوا أقنعة وجه.

واعتبر النائب العام أن الجماعة، المرتبطة بالناشطة اليمينية المتطرفة سارة وينتر، ميليشيا مسلحة.

واستهدف الاحتجاج تحقيقات تجريها الشرطة الاتحادية بشأن شبكة مشبته بها، متهمة بنشر أخبار كاذبة لمصلحة الحكومة اليمينية المتطرفة. وتترد مزاعم بأن وينتر جزء من هذا المخطط.

وتم فتح التحقيق بأمر من قاضي المحكمة العليا الكسندر دي مورايس.

ومن أجل تأمين الأدلة، شن رجال الشرطة حملة تفتيش على العديد من المباني في الأيام القليلة الماضية، حيث تردد أن أنصار بولسونارو يجهزون لتهديدات للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

البرازيل مسيرة احتجاجية

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