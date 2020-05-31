بريطانيا تسجل أدنى معدل يومي للوفيات بكورونا منذ شهرين بـ113 وفاة جديدة

لندن - (أ ش أ):

سجلت المملكة المتحدة اليوم الأحد، أدنى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ شهرين بإحصاء 113 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان وزارة الصحة البريطانية اليوم- أوردته صحيفة الاندبندنت البريطانية- فقد تم "تسجيل 113 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38489 حالة".

وأضاف البيان "تم تسجيل 1936 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 274762 حالة"، ما يشير إلى ارتفاع طفيف عن معدل إصابات أمس وتقارب نسبي مع معدلات الإصابة المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، أعلن أمس في مؤتمر صحفي متحدثا باسم الحكومة، عودة الفعاليات الرياضية التنافسية بدءا من الشهر المقبل بعد توقف على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وقال دودن إن "الفعاليات الرياضية المباشرة سوف سيتم السماح باستئنافها من خلف الأبواب المغلقة بدءا من يوم الاثنين".

وأوضح أن "ثلث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريمييرليج) سوف تتاح للمشاهدة مجانا، بما فيها ديربي ليفربول وإيفرتون"، مضيفا أنه يريد "للجمهور أن يكون جزءا من تلك اللحظة المميزة في تاريخنا الرياضي"، على حد تعبيره.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤخرا أن المملكة المتحدة ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي إنه واعتبارا من الأول من يونيو يمكن للأسواق الخارجية ومعارض السيارات أن تعيد فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة كوفيد-19.

وأضاف جونسون أنه سيتم السماح لجميع متاجر التجزئة غير الأساسية الأخرى أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من 15 يونيو إذا ما استوفيت الشروط.