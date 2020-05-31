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مجلس الأمة الجزائري يستنكر الحملة الإعلامية الفرنسية ضد بلاده

05:58 م الأحد 31 مايو 2020
مجلس الأمة الجزائري يستنكر الحملة الإعلامية الفرنسية ضد بلاده

مجلس الأمة الجزائري

الجزائر - (د ب أ)

استنكر، اليوم الأحد، مكتب مجلس الأمة الجزائري، ما وصفه بـ "الحملة الإعلامية الفرنسية ضد بلاده".

وانتقد المجلس في بيان "محتوى الأشرطة الوثائقية التي بثتها وتناقلتها أبواق إعلامية عمومية فرنسية بشأن الجزائر، وما تضمّنته من تلفيقات وكذب واستنتاجات خاطئة".

ودعا المجلس الجزائريين إلى "رصّ الصف الوطني ومزيد من التماسك والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد".

وقال: "هذه الجهات لم ترق لها الخطوات التي تخطوها الجمهورية الجديدة بعزم وثبات بقيادة رئيس الجمهورية نحو التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة لمواطنيها المعبر عنها في الحراك الشعبي في إطار الوفاء المستمر لمثل ومبادئ بيان أول نوفمبر".

مجلس الأمة الجزائري الجزائر إعلام فرنسا

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