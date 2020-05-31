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إعلان حالة الطوارئ في مدينة ناشفيل الامريكية بعد إضرام النيران بمبنى محكمة

06:52 ص الأحد 31 مايو 2020
إعلان حالة الطوارئ في مدينة ناشفيل الامريكية بعد إضرام النيران بمبنى محكمة

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
أعلن عمدة مدينة ناشفيل مساء السبت حالة الطوارئ في عاصمة ولاية تينيسي بعد أن أضرم المحتجون النار في مبنى محكمة .

وقال جون كوبر عمدة مدينة ناشفيل قبل إعلان حالة الطوارئ المدنية: "كانت مسيرة عصر اليوم من أجل جورج فلويد والعدالة العرقية سلمية. وأنا حضرت واستمعت"، مضيفا "لا يمكننا أن ندع رسالة الإصلاح اليوم تنحدر إلى مزيد من العنف. إذا كنت تتعمد الحاق الضرر بمدينتنا، اذهب إلى منزلك".

وقال حاكم الولاية بيل لي إنه أمر الحرس الوطني "بالتعبئة في استجابة للاحتجاجات التي اتخذت الآن منعطفا عنيفا غير قانوني في ناشفيل" بناء على طلب العمدة.

وقالت إدارة الشرطة في ناشفيل إنها أطلقت الغاز "لحماية المبنى بعد أن أحرقه المتظاهرون" قبل أن يبدأ حظر التجول في الساعة العشرة من مساء السبت (0300 من صباح الاحد بتوقيت جرينتش).

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