موسكو: مسلحو جبهة النصرة يستهدفون عدة بلدات وقرى في إدلب السورية

دمشق - (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، تعرض عدد من البلدات والقرى في محافظة إدلب شمال غربي البلاد لقصف مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وقال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية العقيد البحري أوليج جورافلوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، إنه تم رصد عدد من عمليات القصف من مواقع "النصرة"، استهدفت بلدات عدة في إدلب، من بينها "الضهر الكبير والملاجة، ومعرة موخص.

وأشار جورافلوف، إلى أن الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في مدينتي حلب والرقة ومحافظة دير الزور، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم رصد عمليات قصف من قبل فصائل مسلحة موالية لتركيا في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.