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الكونغو الديمقراطية تعلق عمل إدارة ومجلس شركة الألماس الحكومية

08:54 م السبت 30 مايو 2020
الكونغو الديمقراطية تعلق عمل إدارة ومجلس شركة الألماس الحكومية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

كينشاسا - (د ب أ)

علقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، عمل مجلس وإدارة شركة "ميبا إس ايه" للألماس التي تديرها الدولة، وفقًا لمحضر اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت.

وقال المجلس اليوم، إن هذه الخطوة جاءت بعد عملية مراجعة "رصدت اختلالات رئيسية في الامتثال والحوكمة والإدارة والإنتاج والإدارة المالية". وأضاف أن حكومة البلاد ستعقد جمعية عمومية لمناقشة سبل "إعادة إطلاق" عمل الشركة.

واستخرجت شركة ميبا 19683 قيراطا من الأحجار الكريمة فقط عام 2019 بعد إنتاج حوالي 119 ألف قيراط عام 2018، وفقا لإحصاءات وزارة المناجم. ويذكر أن الكونغو هي أكبر منتج في العالم للكوبالت وأكبر مورد إفريقي للنحاس.

الكونغو الديمقراطية شركة الألماس الحكومية شركة ميبا إس ايه

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