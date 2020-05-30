الكونغو الديمقراطية تعلق عمل إدارة ومجلس شركة الألماس الحكومية
كينشاسا - (د ب أ)
علقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، عمل مجلس وإدارة شركة "ميبا إس ايه" للألماس التي تديرها الدولة، وفقًا لمحضر اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت.
وقال المجلس اليوم، إن هذه الخطوة جاءت بعد عملية مراجعة "رصدت اختلالات رئيسية في الامتثال والحوكمة والإدارة والإنتاج والإدارة المالية". وأضاف أن حكومة البلاد ستعقد جمعية عمومية لمناقشة سبل "إعادة إطلاق" عمل الشركة.
واستخرجت شركة ميبا 19683 قيراطا من الأحجار الكريمة فقط عام 2019 بعد إنتاج حوالي 119 ألف قيراط عام 2018، وفقا لإحصاءات وزارة المناجم. ويذكر أن الكونغو هي أكبر منتج في العالم للكوبالت وأكبر مورد إفريقي للنحاس.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
22082
عدد المصابين
-
5511
عدد المتعافين
-
879
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5958857
عدد المصابين
-
2634954
عدد المتعافين
-
365593
عدد الوفيات
إعلان