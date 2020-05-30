هيئة فرنسية تبدأ تحليل الصندوق الأسود للطائرة الباكستانية المنكوبة

باريس - (د ب أ)

قال المكتب الفرنسي للتحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني، في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم السبت إنه سيبدأ، يوم الثلاثاء المقبل، تحليل بيانات الرحلة والتسجيلات الصوتية في قمرة القيادة لرحلة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية التي تحطمت قرب مطار كراتشي في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.

ويوشك التحقيق بموقع تحطم الطائرة على الانتهاء، وسينتقل المحققون بما في ذلك فريق من هيئة الطيران المدني الباكستاني إلى فرنسا لبدء العمل الفني على مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، وفقا للمكتب الفرنسي للتحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني.

وكانت السلطات الباكستانية أعلنت في 22 مايو مقتل 97 شخصا، بعد تحطم طائرة من طراز "إيرباص إيه 320" في مدينة كراتشي جنوب باكستان.