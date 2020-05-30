الهند تخفف إجراءات الإغلاق رغم تزايد إصابات كورونا

نيودلهي - (د ب أ)

قالت وزارة الداخلية الهندية، في بيان إن الهند أعلنت عن تخفيف تدريجي للإغلاق المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد، من خلال السماح بفتح مراكز التسوق والمطاعم ودور العبادة في الثامن من يونيو، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم السبت.

وستقصر البلاد، التي فرضت أوامر شاملة وصارمة بالتزام المنازل في 25 مارس، القواعد الصارمة للبقاء في المنازل على المناطق التي سجلت عددا كبيرا من الحالات النشطة.

وستقرر السلطات بشأن فتح المدارس والكليات في يوليو، في حين سيتم استئناف السفر الجوي الدولي في المرحلة النهائية من الفتح.

وتأتي خطة تخفيف الإغلاق برغم عدم قدرة الهند على تسطيح منحنى الإصابات بالفيروس على رغم القيود التي أدت إلى تدهور اقتصادها المضطرب بشدة بالفعل .

وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في البلاد 4996 حالة، لتتجاوز الهند حصيلة الوفيات المسجلة في الصين، التي ظهر بها الفيروس أواخر العام الماضي.

واستأنفت الهند يوم الاثنين الماضي رحلات الطيران الداخلية بعد نحو شهرين من وقفها في إطار إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد.