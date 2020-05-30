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ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 66 ألفا و457

11:49 ص السبت 30 مايو 2020
ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 66 ألفا و457

كورونا في باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

أكدت باكستان 78 حالة وفاة أخرى بسبب فيروس كورونا المستجد، في يوم واحد، لتصل حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد بسبب الفيروس إلى 1395 فيما بلغ عدد الحالات الإيجابية 66,457، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية، السبت.

وطبقا لأحدث أرقام المركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ عدد الحالات الإيجابية لمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية 2429 .

ويخضع المرضى للعلاج في 462 مستشفى، تضم 7295 سريرا.

وأجرت باكستان حتى الآن 532,037 اختبارا لفيروس كورونا و12,020 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 24131 مريضا في البلاد، فيما هناك كثيرون في حالة حرجة.

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