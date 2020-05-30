أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أوكرانيا: 23204 مصابين بكورونا بينهم 4475 من العاملين في مجال الصحة

11:36 ص السبت 30 مايو 2020
أوكرانيا: 23204 مصابين بكورونا بينهم 4475 من العاملين في مجال الصحة

السلطات الصحية في أوكرانيا

كييف- (أ ش أ):

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم السبت إنه تم تسجيل 393 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي يومي بشأن آخر تطورات الوباء على المستوى المحلي إنه من ضمن المصابين الجدد سبعة أطفال و64 من العاملين في مجال الصحة مشيرًا إلى أنه بهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 23204 حالات من ضمنهم 4475 من العاملين في مجال الصحة و1700 طفل.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أن 9311 ممن أصيبوا بالفيروس تماثلوا للشفاء بينما بلغ عدد الوفيات 696.

هذا المحتوى من

أوكرانيا فيروس كورونا وزير الصحة الأوكراني

الخبر التالى:

روسيا تسجل 8952 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5991359

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365262

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:من 40 لـ45 درجة.. الأرصاد تعلن موعد وتفاصيل الموجة الحارة الجديدة