الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية لمراقبة الأرض

بكين- (أ ش أ):

أطلقت الصين، اليوم السبت، قمرين صناعيين إلى المدار المخطط لهما، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية –في بيان اليوم- أن القمرين تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش – 11" الساعة 4:13 صباحا (بتوقيت بكين)، وسيتم استخدامهما للتجارب التكنولوجية الجديدة لمراقبة الأرض.​