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الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية لمراقبة الأرض

08:38 ص السبت 30 مايو 2020
الصين تطلق قمرين صناعيين للتجارب التكنولوجية لمراقبة الأرض

أرشيفية

بكين- (أ ش أ):
أطلقت الصين، اليوم السبت، قمرين صناعيين إلى المدار المخطط لهما، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكر مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية –في بيان اليوم- أن القمرين تم إطلاقهما بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش – 11" الساعة 4:13 صباحا (بتوقيت بكين)، وسيتم استخدامهما للتجارب التكنولوجية الجديدة لمراقبة الأرض.​

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الصين قمر صناعي مقاطعة سيتشوان مراقبة الأرض

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