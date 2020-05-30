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الجيش المالي يعلن اعتقال 6 عناصر إرهابية وسط البلاد

06:35 ص السبت 30 مايو 2020
الجيش المالي يعلن اعتقال 6 عناصر إرهابية وسط البلاد

الجيش المالي

باماكو- (أ ش أ):
أعلنت القوات المسلحة المالية، القاء القبض على 6 عناصر إرهابية وسط البلاد.

وذكر بيان للجيش المالي، بثته وسائل إعلام محلية اليوم (السبت)، إن قوة عسكرية ألقت القبض على ستة ارهابيين في منطقة كامكا سيبي النابعة لمحافظة موبتي وسط البلاد.

وتشهد مالي أوضاعا أمنية صعبة بسبب تنامي الجماعات الارهابية المسلحة خصوصا في وسط وشمال البلاد.

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