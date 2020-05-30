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واشنطن تدين استخدام الأطفال في المعارك بليبيا وتؤكد أهمية إنهاء النزاع

12:39 ص السبت 30 مايو 2020
واشنطن تدين استخدام الأطفال في المعارك بليبيا وتؤكد أهمية إنهاء النزاع

ديفيد شينكر

وكالات:
أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، أنه "لا مكان للقوى الأجنبية أو المرتزقة على أرض ليبيا".
وقال شينكر في مقابلة خاصة مع "العربية" الجمعة إن "واشنطن تخشى من تصاعد الوضع في ليبيا خصوصاً بعد وصول طائرات مقاتلة روسية"، مبدياً قلق الولايات المتحدة "من الوجود الروسي في ليبيا سواء كان من المرتزقة أو غيرهم".
إلى ذلك اعتبر أن هناك "فرصة بعد توقف هجوم الجيش الوطني الليبي من أجل حث كل الأطراف على التفاوض"، موضحاً أن "ثمة فرصة لتأمين وقف لإطلاق النار يمهد مباحثات حول إنهاء النزاع في ليبيا".
وأضاف أن "هناك معاناة إنسانية مستمرة"، مديناً "استخدام الأطفال في الحرب"، كاشفاً أن الخارجية ستقدم تقريراً عن هذا.
كما أوضح أن "وزير الخارجية مايك بومبيو منخرط بالعمل في ليبيا منذ فترة وقد اتصل مع السراج منذ أيام"، داعياً الأطراف إلى العودة للمفاوضات مع الأمم المتحدة.
هذا واستهدفت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، فجر الجمعة، مواقع لميليشيات الوفاق في محور أبوقرين شرق مصراتة.
وتصاعد القتال بين قوات الجيش الليبي وميليشيات الوفاق، الخميس، في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، حيث تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة تركية مسيّرة انتحارية.

ديفيد شينكر أمريكا واشنطن

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