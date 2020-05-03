بعد تجريبها على عنزة.. رئيس تنزانيا يرفض استخدام أجهزة فحص كورونا



وكالات

رفض الرئيس التنزاني جون ماجوفولي، اليوم الأحد، استخدام أجهزة لفحص فيروس كورونا المستجد في بلاده قائلا إنها معيبة وأظهرت نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لعينات أُخذت من عنزة ومن ثمار البابايا، حسبما ذكرت رويترز.

وواجهت حكومة ماجوفولي، انتقادات من قبل لتكتمها على ظهور الفيروس وطلبها من التنزانيين في السابق أن يصلوا من أجل ابتعاد الفيروس عن بلدهم.

وأوضح الرئيس في إحدى المناسبات بمنطقة شاتو في شمال غرب تنزانيا أن أجهزة الاختبار لكشف مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، مستوردة من الخارج لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس إنه أمر قوات الأمن التنزانية بالتحقق من جودة أجهزة الفحص مضيفا أنهم أخذوا عدة عينات غير بشرية شملت ثمرة بابايا وعنزة وخروف وأعطوها أسماء وأعمارا خاصة بآدميين.

وقُدمت العينات لمختبر تنزاني من أجل فحصها مع تعمد عدم الإفصاح عن حقيقتها لموظفي المختبر.

وقال الرئيس التنزاني، إن نتيجة عينتي البابايا والعنزة جاءت إيجابية لمرض كوفيد-19 مضيفا أنها تعني أن أجهزة الفحص قد تشير خطأ إلى إصابة بعض الناس بالفيروس.

وسجلت تنزانيا حتى يوم الأحد 480 حالة إصابة و17 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، لكن دار السلام، على عكس معظم الدول الأفريقية، لا تقدم أرقاما يومية عن الفيروس وتعود أحدث إفادة بعدد الحالات إلى الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم تعهد الرئيس، باستيراد مشروب عشبي لشعبه زعم أنه يعالج وباء كورونا.