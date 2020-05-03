التحالف العربي: "الحوثي" ارتكبت 100 خرق لوقف إطلاق النار خلال يوم
وكالات:
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 100 خرق.
وأضاف التحالف العربي، في بيان، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.
وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6465
عدد المصابين
-
1562
عدد المتعافين
-
429
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3476021
عدد المصابين
-
1112220
عدد المتعافين
-
245531
عدد الوفيات
إعلان