التحالف العربي: "الحوثي" ارتكبت 100 خرق لوقف إطلاق النار خلال يوم

وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن خروقات ميليشيات الحوثي لوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة بلغت 100 خرق.

وأضاف التحالف العربي، في بيان، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الخروقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، وذلك بعد إعلانه السابق في 8 أبريل بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.