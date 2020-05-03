أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

فنزويلا: مقتل 8 أشخاص في هجوم لمرتزقة بالساحل

09:33 م الأحد 03 مايو 2020
فنزويلا: مقتل 8 أشخاص في هجوم لمرتزقة بالساحل

الشرطة في فنزويلا

كاراكاس - (د ب أ)

قال مسؤولان بارزان في فنزويلا، إن ثمانية أشخاص قتلوا وتم اعتقال شخصين بواسطة قوات الأمن، بعدما تم ضبط مجموعة مجهولة من "المرتزقة" أثناء محاولتها دخول فنزويلا من الساحل الشمالي، بالقرب من العاصمة كاراكاس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزير الداخلية نيستور ريفيرول القول في تصريحات للتلفزيون الرسمي للبلاد اليوم الأحد إن القوارب كانت قادمة من كولومبيا المجاورة، والخطة كانت تهدف إلى "اغتيال قادة الحكومة" وإحداث فوضى، مشيرا إلى أن العملية مازالت مستمرة، ويمكن أن تشمل نقاط هجوم أخرى.

وقال ريفيرول "الخطة كانت تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية في البلاد واغتيال قادة الحكومة الثورية، وتأجيج العنف مع إحداث فوضى واضطراب في البلاد والقيام بمحاولة انقلاب جديدة ".

من جانبه، قال ديوسدادو كابيلو ، رئيس الجمعية التأسيسية القوية، التي تشرف على الهيئات الحكومية، في مؤتمر صحفي إن ثمانية أشخاص قتلوا وتم اعتقال شخصين كما عثرت قوات الأمن على مخبأ "كبير" من الأسلحة، مع بعض المركبات.

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي اعتبرته أكثر من 50 دولة رئيسا غير شرعي، عقب إعادة انتخابه عام 2018، في انتخابات اُعتبرت مزورة، قد شجب محاولات كثيرة لعزله عن السلطة. ومنذ عام، حشد رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو بعض الجنود لمحاولة عزل مادورو من السلطة، ولكن المحاولة فشلت بعد تراجع عناصر أساسية عن تنفيذها.

شرطة فنزويلا فنزويلا كاراكاس جريمة قتل

الخبر التالى:

اليونان تندد بمضايقة مقاتلات تركية لمروحية وزير دفاعها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6465

    عدد المصابين

  • 1562

    عدد المتعافين

  • 429

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3476021

    عدد المصابين

  • 1112220

    عدد المتعافين

  • 245531

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الإفتاء تحذر من خرافة صرخة يوم الجمعة: هذا الحديث مكذوب