فنزويلا: مقتل 8 أشخاص في هجوم لمرتزقة بالساحل

كاراكاس - (د ب أ)

قال مسؤولان بارزان في فنزويلا، إن ثمانية أشخاص قتلوا وتم اعتقال شخصين بواسطة قوات الأمن، بعدما تم ضبط مجموعة مجهولة من "المرتزقة" أثناء محاولتها دخول فنزويلا من الساحل الشمالي، بالقرب من العاصمة كاراكاس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن وزير الداخلية نيستور ريفيرول القول في تصريحات للتلفزيون الرسمي للبلاد اليوم الأحد إن القوارب كانت قادمة من كولومبيا المجاورة، والخطة كانت تهدف إلى "اغتيال قادة الحكومة" وإحداث فوضى، مشيرا إلى أن العملية مازالت مستمرة، ويمكن أن تشمل نقاط هجوم أخرى.

وقال ريفيرول "الخطة كانت تهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية في البلاد واغتيال قادة الحكومة الثورية، وتأجيج العنف مع إحداث فوضى واضطراب في البلاد والقيام بمحاولة انقلاب جديدة ".

من جانبه، قال ديوسدادو كابيلو ، رئيس الجمعية التأسيسية القوية، التي تشرف على الهيئات الحكومية، في مؤتمر صحفي إن ثمانية أشخاص قتلوا وتم اعتقال شخصين كما عثرت قوات الأمن على مخبأ "كبير" من الأسلحة، مع بعض المركبات.

وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي اعتبرته أكثر من 50 دولة رئيسا غير شرعي، عقب إعادة انتخابه عام 2018، في انتخابات اُعتبرت مزورة، قد شجب محاولات كثيرة لعزله عن السلطة. ومنذ عام، حشد رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو بعض الجنود لمحاولة عزل مادورو من السلطة، ولكن المحاولة فشلت بعد تراجع عناصر أساسية عن تنفيذها.