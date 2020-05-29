السفير الروسي الجديد لدى مصر يتحدث عن فرص تعزيز التعاون بين البلدين

موسكو - أ ش أ

أعلن السفير الروسي الجديد لدى مصر جيورجي بوريسينكو عن فرص توسيع التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال السياحة والثقافة.

ونشرت السفارة الروسية في القاهرة، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الجمعة تصريحات للسفير على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال بوريسينكو:" لدينا جميع الإمكانات لزيادة فرص التبادل الثقافي والسياحي وتوسيع التبادل التجاري والتعاون التقني بين روسيا ومصر.

وأضاف أن مصر وروسيا تملكان نفس الآراء حول العديد من قضايا السياسة الخارجية، ومن خلال تنسيق جهودهما يمكن تحقيق الكثير في حل النزاعات الإقليمية كما هو الحال في سوريا أو ليبيا".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مصر تحتل مكانة مركزية في العالم العربي وأفريقيا على حد سواء، باعتبارها عضوا هاما في المجتمع الدولي، مؤكدا أن موسكو فخورة بالعلاقات الودية التي أقيمت مع القاهرة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عين جيورجي بوريسينكو سفيرا لروسيا لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية في أبريل الماضي.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، ترأس بوريسينكو قسم أمريكا الشمالية في الخارجية.

يُذكر أن السفير الروسي السابق لدى القاهرة، سيرجي كيربيشينكو، البالغ من العمر 68 عاما، توفى في سبتمبر 2019.