ترامب ينتقد عمدة مينيابوليس مع تواصل الاحتجاجات بسبب مقتل رجل أسود

واشنطن - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه "بالغياب التام للقيادة" في مدينة مينيابوليس التي تشهد أعمال شغب على خلفية وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي ظهر في مقطع فيديو له وهو يتنفس بصعوبة بعدما ضغط شرطي أبيض على رقبته.

وتأتي تغريدات الرئيس ترامب بعد أن أضرم محتجون في المدينة النار في مركز شرطة مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة، وذلك في ثالث يوم من الاحتجاجات العنيفة والنهب ردا على وفاة فلويد.

وقال ترامب في تغريداته: "يتوجب على عمدة مينيابوليس جاكوب فراي أن التصرف بحزم ويسيطر على الوضع في المدينة، أو سأرسل الحرس الوطني لإنجاز المهمة بالشكل الصحيح".

من جهته، رد فراي على انتقاد الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من ليلة الخميس/الجمعة، قائلا: "إن الضعف هو أن تشير توجه الاتهام إلى شخص آخر خلال وقت الأزمة".

وأضاف فراي :" "دونالد ترامب لا يعرف شيئًا عن قوة مينيابوليس. نحن أقوياء جدا. هل هذه فترة زمنية عصيبة؟ نعم. لكن من الأفضل أن تكون متأكدًا تماما من أننا سنتخطى ذلك".

وقال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والتز أثناء توقيعه أمرا تنفيذيا تفعيل دور الحرس الوطني:" منذ وفاة السيد فلويد، أعرب الآلاف من أبناء مينيسوتا عن إحباطهم بطريقة سلمية وبناءة".

وأضاف والتز:" للأسف ،انخرط بعض الأفراد في نشاط غير قانوني وخطير، بما في ذلك الحرق العمد وأعمال الشغب والنهب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".