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المغرب: عودة المقاهي والمطاعم للعمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل

10:19 م الخميس 28 مايو 2020
المغرب: عودة المقاهي والمطاعم للعمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل

المقاهي في المغرب

الرباط - (أ ش أ):

سمحت السلطات المغربية، لأصحاب المقاهي والمطاعم، باستئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من غد الجمعة، بشرط الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية في بيان اليوم الخميس إنه ضمانا لسلامة العملاء والموظفين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين على أصحاب المقاهي والمطاعم الالتزام التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للموظفين، وتنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة الموظفين، واحترام قواعد التباعد الشخصي بين العملاء والموظفين وفيما بينهم.

كما اشترطت على أصحاب المقاهي والمطاعم، الحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزباين خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس الموظفين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، إضافة إلى تتبع الوضع الصحي للموظفين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة في حالة اشتباه إصابة أحد الموظفين بالفيروس.

وأشارت الوزارة، فى بيانها، إلى أن لجان المراقبة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير والعقوبات في حق المخالفين.

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المغرب فيروس كورونا فتح المقاهي

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