الكويت تنهي الحظر الشامل وتحوله لجزئي في إطار مواجهة كورونا

وكالات:

أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، إنهاء الحظر الشامل وتحويله إلى حظر جزئي من 6 مساء إلى 6 صباحا، وذلك في إطار التخفيف من إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أنه لا يمكن الاستمرار في حالة الإغلاق التام وأنه يجب التعايش مع هذا الوباء ومخاطره.

وكان وزير الداخلية الكويتي قال الثلاثاء، إن بلاده ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بآخر جزئي.

وقال أنس الصالح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بـحظر تجول جزئي "يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها".

وأضاف أن "الفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال وزير الداخلية الكويتي إن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 مايو، سيتم الإعلان عنها الخميس المقبل.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه، الثلاثاء، إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعاملين لديها ممن تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية.