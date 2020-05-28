مسؤول فلسطيني: شعبنا ليس متسولا ومن حقه العيش بكرامة

رام الله - أ ش أ

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، "إن شعبنا ليس متسولا ومن حقه العيش بكرامة".

ورفض سعد - في حديث إذاعي، اليوم الخميس، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - محاولات حكومة الاحتلال تقويض دور عمل السلطة الوطنية.

وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، أن قطاع العمال يعي ما تقوم به حكومة الاحتلال من بث الإشاعات والأكاذيب والبلبلة في صفوفهم، من خلال الإعلان عن منعهم من العمل داخل أراضي الـ48، للتحريض على السلطة الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد سعد، أن هذا التحريض الممنهج على السلطة الوطنية، من قبل حكومة الاحتلال، بدعم من الإدارة الأمريكية، يهدف إلى تنفيذ مخططها بالضم وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية.